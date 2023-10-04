مأساة في الهند.. أدوية سامة تحصد أرواح الصغار وتثير غضب الأهالي

وجدت هيئة تنظيم الأدوية في الهند أن شرابًا للسعال وشرابًا لمضادات الحساسية تصنعهما شركة "نوريس" للأدوية سامة، وفقًا لتقرير حكومي. بعد أشهر من ربط أدوية للسعال مصنوعة في الهند بوفاة 141 طفلاً في جميع أنحاء العالم.

كانت الشرابات ملوثة إما بثنائي "إيثيلين غليكول" أو "إيثيلين غليكول" وهما نفس الملوثان الموجودان في شرابات السعال التي تسببت في وفاة الأطفال في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون منذ منتصف العام الماضي.

ماذا فعلت الهند؟

قال أحد المفتشين، مفوض إدارة مراقبة الأغذية والأدوية في ولاية غوجارات، لـ "رويترز" اليوم الأربعاء، إنهم فحصوا مصنع "نوريس" في الشهر الماضي وأمروه بإيقاف الإنتاج.

وأضاف، "فشلت الشركة بشكل فادح في معايير الامتثال للممارسات الصناعية الجيدة. لم يكن هناك نظام ماء كافٍ.

كانت وحدة التهوية أيضًا غير مطابقة للمواصفات. في مصلحة الصحة العامة، أمرنا بإغلاق المصنع".