اغتيال سياسي حمل طعم الخيانة .. 4 محاور تكشف تفاصيل الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي

أصبح الوصف الأكثر تداولا داخل الصحف الأمريكية عن عملية الإطاحة بـ"كيفين مكارثي"، من رئاسة مجلس النواب الأمريكي، "الاغتيال السياسي"، وكيف لا وقد تمت تلك العملية بتواطؤ من نواب حزبه الجمهوري، بعد أن انضم عدد من نواب حزبه للتصويت ضده في توافق نادر مع الخصوم من الحزب الديمقراطي، وقد وصف المرشحون الرئاسيون الجمهوريون تلك الإطاحة بأنها "متوقعة" و"أداءية" و"هدية للديمقراطيين".

ففي خطوة تاريخية الثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 على الإطاحة بمكارثي، مع انضمام حفنة من المحافظين إلى الديمقراطيين لإقالته، وقال مكارثي يوم التصويت إنه لن يسعى لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى، وقد كانت فترة تشغيل كيفن مكارثي كمتحدث قصيرة نسبيًا ولم تكن لطيفة على الإطلاق، وبحلول نهاية الليل، تم تعيين متحدث مؤقت ولكن لم يكن هناك يقين كبير بشأن من سيتم انتخابه لهذا الدور في نهاية المطاف، ولفهم تفاصيل هذا الزلزال السياسي رصد صحيفة npr الأمريكية تحليل في 4 نقاط لخصت فيه خبايا هذا الحدث الجلل، وفيما يلي رصد لتلك النقاط الأربع.

1. نحن في منطقة مجهولة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فأولا، قليلا من السياق، تم انتخاب مكارثي رئيسًا للمجلس في يناير بعد 15 جولة من التصويت، ولقد تمكن أخيرًا من الحصول على المطرقة، جزئيًا من خلال الموافقة على مطالب مجموعة هامشية من الجمهوريين بتغيير القواعد المتعلقة بمن يمكنه اقتراح قرار لإزالة رئيس مجلس النواب - مما يسمح لعضو واحد فقط بالقيام بذلك، وقد أدخل نائب فلوريدا مات جايتز، ولم يدعم غايتس أبدًا مكارثي لمنصب المتحدث، ويوم الثلاثاء قاد التهمة ضده، واستشهد بقرار مكارثي بتمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل بدعم من الديمقراطيين كدليل على أنه "لم يفي بوعوده" للمحافظين.

وبينما حث حلفاء مكارثي على الهدوء خلال مناظرة يوم الثلاثاء، قائلين إن التصويت لإخلاء رئيس مجلس النواب قد "يغرق المجلس في الفوضى"، سارع غايتس إلى إلقاء اللوم، وقال غايتس: “الفوضى هي المتحدث مكارثي. الفوضى هي شخص لا يمكننا الوثوق بكلمته"، وفي حين أن غايتس هو وجه التمرد والزعيم الفعلي للجمهوريين المعارضين الذين صوتوا ضد مكارثي، إلا أن أغلبية أعضاء المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب وقفوا إلى جانب زعيمهم المنتخب، فيما قالت النائبة عن ولاية أيوا، ماريانيت ميلر ميكس، إحدى مؤيدي مكارثي، لموقع All Things Conceded ، إن التصويت لإخلاء منصب رئيس مجلس النواب كان "مخيبًا للآمال ومحبطًا"، مضيفة أنها تعتقد أن غايتس كان مدفوعًا بالعداء الشخصي وكان "الجمهوري المفضل" للرئيس بايدن لأنه " الوقوف إلى جانب الديمقراطيين".

2. الحزب الجمهوري لم يخطط لذلك

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فسيضطر مجلس النواب إلى إجراء تصويت على رئيس جديد، لكن ليس من الواضح من يمكنه الفوز بما يكفي من الأصوات لتأمين المنصب، وقد قال مكارثي إنه لن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى، وأشار سوط الأغلبية توم إيمير للصحفيين إلى أنه لن يترشح، وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز إنه ليس لديه أي إعلان ليصدره في الوقت الحالي، فيما قال الأعضاء للصحفيين إنهم يتوقعون عقد منتدى للمرشحين يوم الثلاثاء المقبل قبل التصويت على رئيس البرلمان، ربما في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ولن يترشح مكارثي لمنصب المتحدث مرة أخرى بعد إقالته

فيما قال الاستراتيجي الجمهوري رون بونجين لـ All Things Founded، هذه ليست الطريقة التي كان معظم الجمهوريين يود أن يروا هذه اللعبة بها، وأضاف : "لقد صدمت حقًا من ناحية، ومن ناحية أخرى، من المفاجئ أن يستمر مكارثي كل هذه المدة بالنظر إلى الديناميكيات الحالية في مجلس النواب، لذلك لا يعتقد أن مجموعة الجمهوريين الثمانية التي صوتت مع الديمقراطيين للإطاحة بمكارثي لديها خطة تتجاوز تلك الخطوة، وأعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق هو أنهم فعلوا ذلك انتقاما منه لمضيه قدما وتمويل الحكومة الأمريكية"، في إشارة إلى مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الذي تم الاتفاق عليه في نهاية الأسبوع.

وهي نقطة رددتها ميلر ميكس، التي قالت إن زملائها الجمهوريين سألوا غايتس عمن يريد أن يحل محل مكارثي كمتحدث، لكنهم لم يحصلوا على اسم، قال ميلر ميكس: "ليس لديه فرد. ليس لديه شخص".

3. اختار الديمقراطيون عدم إنقاذ مكارثي

قبل التصويت، كانت هناك بعض التكهنات بأن الديمقراطيين قد يتدخلون لإنقاذ مكارثي من خلال التصويت "بالحاضر" بدلاً من التصويت لصالح اقتراح الإخلاء، ولكن في النهاية، لم يقدم لهم مكارثي أي تنازلات وصوت الديمقراطيون لصالح إقالته، ويتذكر متمردو الحزب الجمهوري في مجلس النواب حقبة بعيدة عندما انتفض المنشقون ضد "القيصر كانون"، ويقول الديمقراطيون إنهم سيطرحون الآن زعيم الأقلية حكيم جيفريز لمنصب رئيس مجلس النواب – كما فعلوا في جولات التصويت في يناير – لكن من المؤكد تقريبًا أنه سيفشل مرة أخرى في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية.

وقال ليون بانيتا، العضو الديمقراطي السابق في مجلس النواب ومدير وكالة المخابرات المركزية، لموقع All Things Conceded ، إن مكارثي كان "زعيمًا فاشلًا"، وأضاف: "سبب فشله هو أنه استسلم في كثير من الأحيان لمعارضيه، وفقد في نهاية المطاف مصداقيته وثقته نتيجة لذلك، على أمل أن يكون خصومه في نهاية المطاف موالين له بطريقة أو بأخرى، أعتقد أنه بقيامه بذلك، قوض مصداقيته كمتحدث وهذا كلفه".

ومن جانبه، قال مكارثي إنه يغادر منصب المتحدث "بشعور بالفخر والإنجاز ونعم بالتفاؤل"، وقال للصحفيين بعد التصويت: "آمل أن تدركوا أنني في كل يوم قمت فيه بهذه المهمة، بغض النظر عما إذا كنتم تقللون من شأني أم لا، أردت أن أفعل ذلك بابتسامة".

4.سوف يتوقف مجلس النواب عن العمل في الوقت الحالي

في الوقت الحالي، سوف يتوقف العمل في مجلس النواب، وتم تعيين النائب عن ولاية كارولينا الشمالية، باتريك ماكهنري، "متحدثًا مؤقتًا"، وهو المتحدث المؤقت، وقد تم اختياره من قبل مكارثي للارتقاء في طابور خلافة منصب المتحدث إذا تم إخلاء المقعد بالوفاة أو التصويت للإخلاء، وسيتم تحديد حجم ونطاق سلطة ماكهنري حيث سيؤدي التغيير في مجلس النواب إلى ظهور زعيم دائم جديد، ولكن من يتم انتخابه رئيسًا رقم 56 لمجلس النواب، سيتعين عليه إيجاد طريقة لتمويل الحكومة والعمل مع الديمقراطيين، مع العلم أن الأجنحة الأكثر محافظة في الحزب يمكن أن تحاول إسقاطهم في تصويت واحد.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري بونجين: "ذلك سيحتاج إلى التغيير، فهناك الكثير من الجمهوريين الذين يمكنهم القيام بعمل رائع في القيادة، وهذا ما شهدوه للتو هو الذي من شأنه أن يجعل الكثير من الناس يتوقفون فيما يتعلق بما إذا كانوا يريدون بالفعل القيام بهذه المهمة، لأنه لا يمكن الدفاع عنها فعليًا ما لم يغيروا قدرة مجموعة صغيرة من الجمهوريين على الإطاحة بزعيمهم لمجرد نزوة".