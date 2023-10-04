ماذا فعلت جماهير الأهلي بعد هدف إمام عاشور في إنبي .. شاهد

رصدت كاميرا صدى البلد احتفال جماهير النادي الأهلى بهدف إمام عاشور في شباك إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي من بطولة كأس مصر.

وأحرز إمام عاشور الهدف الثالث في شباك إنبي بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.



وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو

بينما مقاعد البدلاء كالآتي: مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أحمد نبيل - أكرم توفيق - محمود كهربا - أحمد عبد القادر- محمد كريستو - إمام عاشور - طاهر محمد.



ويدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، سيف الخشاب وعلي فوزي.

خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، محمد حمدي وزياد كمال.

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير، أحمد يوسف، محمد حامد، أحمد أوفا، عبد الرحمن عماد، مودىناصر، مصطفى دويدار وأحمد نادر.