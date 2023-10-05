عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقل من سعره بـ 20 ألف جنيه.. سعر iphone 15 Pro Max فى الإمارات

iphone 15 Pro Max
iphone 15 Pro Max

فى ظل عدم استقرار أسعار أحدث وأقوى هواتف آبل على الإطلاق iphone 15 Pro Max فى المحال، وصل سعره لمستويات قياسية، ولكن يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتى iPhone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزة، قد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

iphone 15 Pro Max

يحتوي iPhone 15 Pro Max على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x. 

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

iphone 15 Pro Max

 

سعر iphone 15 Pro Max

بلغ سعر iphone 15 Pro Max سعة 128 جيجابايت فى الإمارات 5099 درهماً إماراتياً مايعادل 42.763 جنيهاً، بينما سعة 512 جيجابايت بسعر 5949 درهماً مايعادل 49.892 جنيهاً، وسعة 1 تيرابايت سعرها 6799 درهماً مايعادل 57 ألف جنيه.

أى أنك ستوفر أكثر من 20 ألف جنيه مقارنة بسعره فى المحال المتواجدة حالياً بالقرب منك، ويالتالى ستوفر مبلغاً ليس بالقليل من ميزانيتك.

iPhone 15 Pro Max الامارات iphone 15 آبل iPhone Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

بعد تألقه أمام إنبي.. رسالة نارية من إمام عاشور لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

فيفو تعلن رسميا عن هاتف V29 Pro بمواصفات فائقة

Google Assistant يحصل على تكامل مع Bard لاستجابات الذكاء الاصطناعي

جوجل تعلن رسميا عن نظام التشغيل Android 14.. اعرف مميزاته

جوجل تطلق تحديثات وميزات رائعة لـسماعات Pixel Buds Pro اللاسلكية.. تفاصيل

هواتف Google Pixel 8 تحصل على ميزات فائقة للكاميرا بالذكاء الاصطناعي

جوجل تعلن رسميا عن هاتف Google Pixel 8 بمواصفات قياسية.. سعر ومواصفات

أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق.. وكيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق

ترشيحاتنا

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي كارثة درنة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تفتح باب الترشح اليوم

أقل من سعره بـ 20 ألف جنيه.. سعر iphone 15 Pro Max فى الإمارات

هل جميع الكتب السماوية تكفل الله بحفظها ؟ .. علي جمعة يجيب

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

أذكار الصباح والمساء حصن المسلم .. كاملة وصحيحة وحكم من فاته وقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الشاورما السوري

في عيد ميلادها الـ42.. 10 صور أثارت ضجة لبشرى | شاهد

طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

بالأسود الأنيق.. أية سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ