أقل من سعره بـ 20 ألف جنيه.. سعر iphone 15 Pro Max فى الإمارات

فى ظل عدم استقرار أسعار أحدث وأقوى هواتف آبل على الإطلاق iphone 15 Pro Max فى المحال، وصل سعره لمستويات قياسية، ولكن يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتى iPhone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزة، قد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

iphone 15 Pro Max

يحتوي iPhone 15 Pro Max على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

iphone 15 Pro Max

سعر iphone 15 Pro Max

بلغ سعر iphone 15 Pro Max سعة 128 جيجابايت فى الإمارات 5099 درهماً إماراتياً مايعادل 42.763 جنيهاً، بينما سعة 512 جيجابايت بسعر 5949 درهماً مايعادل 49.892 جنيهاً، وسعة 1 تيرابايت سعرها 6799 درهماً مايعادل 57 ألف جنيه.

أى أنك ستوفر أكثر من 20 ألف جنيه مقارنة بسعره فى المحال المتواجدة حالياً بالقرب منك، ويالتالى ستوفر مبلغاً ليس بالقليل من ميزانيتك.