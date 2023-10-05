حماقي يهنئ الشعب المصري بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد

حرص الفنان محمد حماقي علي تهنئة الشعب المصري ، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر.

و نشر فيديو من احتفالية حرب اكتوبر عبر حسابة بموقع انستجرام و علق قائلا :كل سنة ومصر والمصريين بخير وأمان وسلام بمناسبة مرور 50 سنة على #حرب_أكتوبر.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا كبيرا من أبطال حرب أكتوبر، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر.

وقام الرئيس السيسي بتقبيل رأس أرملة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تقديرا منه لدور زوجها الشهيد.

وشهد الرئيس السيسي عرضا من الفنان خالد النبوي بتقنية الواقع المعزز، عن ذكريات حرب أكتوبر وما قبلها من أحداث تاريخية مهمة مرت بها مصر والأمة العربية .

واستعرض الفنان خالد النبوي أحداث مصرية مهمة بداية من ثورة 1952 مرمروا بنكسة 1976 وصولا لحرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر .