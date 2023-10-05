أبرزها الزيت والخضروات.. مصر تصدر 34.68 ألف طن مواد غذائية إلى الجزائر

سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية للجزائر نحو 104.082 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023، في مقابل 110.498 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وأضاف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه أنه صدرت مصر 34.68 ألف طن مواد غذائية إلى الجزائر خلال تلك الفترة في مقابل 35.111 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2022، بتراجع طفيف 1.2%.



وأوضح: استحواذ 5 سلع على 86.6% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية للجزائر خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بقيمة 90.187 مليون دولار، يأتي على رأسها صادرات المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 75.287 مليون دولار في مقابل 66.123 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 13.8%، لتستحوذ على 71.4% من الإجمالي.

وذكر أنه تم تصدير خمائر للجزائر بقيمة 2.178 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 4.687 مليون دولار، و مواد زلالية بنحو 1.402 مليون دولار، وبطاطس مصنعة بقيمة 168.48 ألف دولار، وشيكولاته بقيمة 67.7 ألف دولار.

وأشار إلى وجود قفزة في صادرات القطاع من محضرات الخضر إلى الجزائر بنسبة 1104% خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2023” لتسجل 896.749 ألف دولار في مقابل 74.481 ألف دولار، وأغذية محضرة للحيوان بنسبة 320% لتبلغ 24.361 ألف دولار في مقابل 5800 دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 222.5% لتسجل 2.581 مليون دولار في مقابل 800.37 ألف دولار.

ونوه بنمو صادرات مصر للجزائر من الدقيق والنشاء والجريش والمالت بنسبة 181.5% لتسجل 6.633 مليون دولار في مقابل 2.356 مليون دولار، والخضار المجمد بنسبة 106% لتبلغ 667.675 ألف دولار في مقابل 324.043 ألف دولار، والشحوم والدهون بنسبة 100.6% لتبلغ 906.446 ألف دولار في مقابل 451.88 ألف دولار.

ونمت صادرات مصر للجزائر من اللبان الطبيعي بنسبة 101% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 لتبلغ 277.5 ألف دولار في مقابل 138.035 ألف دولار، والخضار المجفف بنسبة 99.5% لتسجل 187.9 ألف دولار في مقابل 94.2 ألف دولار، والبهارات بنسبة 82.3% لتبلغ 118.496 ألف دولار في مقابل 65 ألف دولار.

وارتفعت قيمة صادرات مصر للجزائر من العصائر بنسبة 54.7% لتبلغ 976.378 ألف دولار في مقابل 631.033 ألف دولار، والفراولة المجمدة بنسبة 24.4% لتسجل 1.27 مليون دولار في مقابل 1.021 مليون دولار، والطحينة والحلاوة بنسبة 23.6% لتبلغ 433.42 ألف دولار في مقابل 350.618 ألف دولار، والفواكه المجمدة بنسبة 11% لتسجل 11.4 ألف دولار في مقابل 10.23 ألف دولار، وبصل مجفف بنسبة 10.2% لتبلغ 48.45 ألف دولار في مقابل 43.95 ألف دولار.

ولفت إلى أنه تم 3560 طن زيتون مخلل ومصنع إلى الجزائر بقيمة 3.386 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، 665 طن خضار مخلل بقيمة 938.948 ألف دولار، و 330 طن محضرات فاكهة بقيمة 508.605 ألف دولار، و 29 طن شاي بقيمة 320.756 ألف دولار، و 24 طن عسل طبيعي بقيمة 91.388 ألف دولار، و3 أطنان مواد تلوين بقيمة 10.425 ألف دولار، موضحا أن تلك القيم والكميات المصدرة لم تحقق خلال 2022.

وأكد على أهمية السوق الجزائرية أمام الصادرات الغذائية المصرية حيث احتلت المركز الثامن في ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة 135 مليون دولار وبنسبة 3% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في 2022 .

وتابع أن صادرات القطاع تراجعت إلى الجزائر في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بنسبة 11% وقيمة تراجع حوالى 17 مليون دولار ويرجع ذلك إلى قرار حظر مصر لتصدير زيوت الطعام في عام 2022 الذي أدى إلى تراجع صادرات زيوت الطعام المصرية إلى الجزائر بقيمة 50 مليون دولار ليصبح 13 مليون دولار في 2022 بدلاً من 63 مليون دولار في عام 2021، ولكن الزيادة في صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، الخمائر، السكر والفراولة المجمدة قلصت الفارق.