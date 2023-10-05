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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

صدى البلد

ارتفع الذهب، اليوم الخميس 5 أكتوبر، متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه يوم الثلاثاء. 

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونج، محلل السوق لدى آي. جي: "على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن".

وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار اليوم، الخميس.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس. 

وربح البلاتين 0.5% إلى 870.16 دولار مرتفعًا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. 

وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1181.15 دولار مبتعدًا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه أمس، الأربعاء.

أسعار الذهب أسعار الذهب اطول سلسله الخزانة الأميركية البلاتين البلاديوم الخزانة أسعار الذهب

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