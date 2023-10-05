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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن شخص عثر عليه مصابا بطلق ناري في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب مجهول الهوية عثر عليها بالطريق العام بإحدى قرى مركز بنها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن جثة المتوفى.
وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مصابًا بطلق ناري في الرأس وسط الطريق العام بقرية دجوي بمنطقة بنها.
وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ للمعاينة وفحص البلاغ وجمع المعلومات الأولية حول الحادث والتوصل إلى هوية المجنى عليه، وكشف ملابسات الحادث كما تم إخطار جهات التحقيق للانتقال إلى مكان البلاغ.

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