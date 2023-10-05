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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق سامسونج.. أرخص موبايل في مصر بسعر لن تصدقه

لعشاق سامسونج..أرخص
لعشاق سامسونج..أرخص موبايل في مصر بسعر لن تصدقه عينيك

أعلنت شركة سامسونج Samsung  الكورية الجنوبية من مدة كبيرة عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو Galaxy A04s، والذي يستهدف محدودي الدخل.

 

شاشة كبيرة وكاميرا رئيسية

 

يأتي Galaxy A04s بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، مما يوفر مساحة كبيرة لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.. كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل، والتي يمكنها التقاط صور بجودة جيدة في ظروف الإضاءة المختلفة.

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بطارية قوية وسعر مناسب

 

يحتوي Galaxy A04s على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تستمر لمدة يومين كاملين بشحنة واحدة. كما يتوفر الهاتف في مصر بسعر 3777 جنيهاً، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي.

 

رأي الخبراء

 

أشاد الخبراء بشاشة Galaxy A04s الكبيرة وكاميرته الرئيسية بدقة جيدة. كما أشاروا إلى أن الهاتف يوفر قيمة جيدة مقابل السعر.

ختامًا يعد Galaxy A04s خيارًا جيدًا لمحدودي الدخل الذين يبحثون عن هاتف ذكي أساسي بشاشة كبيرة وكاميرا رئيسية جيدة وبطارية قوية.

Galaxy A04s سامسونج Samsun Samsung شاشة كبيرة بطارية قوية

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