بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بوظة المانجو اللذيذة

تعد المانجو إحدى فاكهة الصيف المحببة لدي الكبار والصغار وتتميز لاستخداماتها المتنوعة حسب الرغبة كما تحتوي المانجو على الالياف و المعادن المضادة للاكسدة و تقوى القلب.

وكثير من السيدات تبحثن عن طريقة إعداد بوظة المانجو اللذيذة لتقدمها لأطفالها الصغار وفيما يلي خطوات التحضير.

طريقة عمل بوظة المانجو

المقادير:

‏- 3 مانجو كبير ناضج ومقطع

‏- 400 مللي كريمة خفق باردة

‏- ½ كوب سكر بودرة

‏- ¼ كوب عصير ليمون

طريقة التحضير:

ضعي المانجو في الخلاط الكهربائي.

ضيفي عصير الليمون والسكر البودرة وهرسي كل المكونات معاً.

أخفقي الكريمة في إناء وضيفي إليها خليط المانجو المهروس.

أسكبي الخليط ، ثم ضعي الخليط في كاسات التحضير وضعيه فى الثلاجة حتى يكون جاهز للتقديم.