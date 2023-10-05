بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بوظة المانجو اللذيذة

تعد المانجو إحدى فاكهة الصيف المحببة لدي الكبار والصغار وتتميز لاستخداماتها المتنوعة حسب الرغبة كما تحتوي المانجو على الالياف و المعادن المضادة للاكسدة و تقوى القلب.
وكثير من السيدات تبحثن عن طريقة إعداد بوظة المانجو اللذيذة لتقدمها لأطفالها الصغار وفيما يلي خطوات التحضير.
طريقة عمل بوظة المانجو
المقادير:
- 3 مانجو كبير ناضج ومقطع
- 400 مللي كريمة خفق باردة
- ½ كوب سكر بودرة
- ¼ كوب عصير ليمون
طريقة التحضير:
ضعي المانجو في الخلاط الكهربائي.
ضيفي عصير الليمون والسكر البودرة وهرسي كل المكونات معاً.
أخفقي الكريمة في إناء وضيفي إليها خليط المانجو المهروس.
أسكبي الخليط ، ثم ضعي الخليط في كاسات التحضير وضعيه فى الثلاجة حتى يكون جاهز للتقديم.