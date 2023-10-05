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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بوظة المانجو اللذيذة

مانجو
مانجو

تعد المانجو إحدى فاكهة الصيف المحببة لدي الكبار والصغار وتتميز لاستخداماتها المتنوعة حسب الرغبة كما تحتوي المانجو  على الالياف و المعادن المضادة للاكسدة و تقوى القلب.

وكثير من السيدات تبحثن عن طريقة إعداد بوظة المانجو اللذيذة لتقدمها لأطفالها الصغار وفيما يلي خطوات التحضير.

 

طريقة عمل بوظة المانجو

المقادير:

‏-  3 مانجو كبير ناضج ومقطع
‏-  400 مللي كريمة خفق باردة
‏-  ½ كوب سكر بودرة
‏-  ¼ كوب عصير ليمون

طريقة التحضير:

ضعي المانجو في الخلاط الكهربائي.
ضيفي عصير الليمون والسكر البودرة وهرسي كل المكونات معاً.
أخفقي الكريمة في إناء وضيفي إليها خليط المانجو المهروس.

أسكبي الخليط ، ثم ضعي الخليط في كاسات التحضير وضعيه فى الثلاجة حتى يكون جاهز للتقديم.

مانجو بوظه المانجو الصيف فاكهة المانجو

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