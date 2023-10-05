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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزاره الشباب تشارك بمعرض المياه بورش عمل لمبادرتي رواد تحيا مصر وحدودنا نبضنا

صدى البلد

شاركت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بمعرض water waste infrastructure، والذي عقد خلال الفترة من (١-٣) أكتوبر الجري بأرض المعارض الدولية، تحت رعاية رئيس  مجلس الوزراء.

وتضمنت مشاركة وزارة الشباب والرياضة بورش عمل عن تدوير المخلفات الإلكترونية من خلال مبادرة "رواد تحيا مصر" وورش عمل عن ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي لمبادرة "حدودنا نبضنا".

وتضمنت الورشة الأولي التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية والكهربائية وكيفية الإدارة البيئية السليمة للتخلص الآمن من تلك المخلفات من خلال مبادرة رواد تحيا مصر  م عمر فتحي رئيس المبادرة بينما تضمنت الورشة الثانية ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية من خلال مبادرة حدودنا نبضنا  د عصمت الشقنقيري.

ارض المعارض الإدارة المركزية الإدارة المركزية لتمكين الشباب السليمة الشباب والرياضة الكهرباء المخلفات الإلكترونية المعارض الدولية تدوير المخلفات الإلكترونية رئيس مجلس الوزراء

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