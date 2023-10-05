جمعية مصر الجديدة تطلق غدا فعاليات مستلهمة من روح أكتوبر في منصاتها الإبداعية

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي غدا /الجمعة/ حزمة من الفعاليات بعنوان "روح أكتوبر العزة والنصر"، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد.



وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية - في تصريح له اليوم /الخميس/- إنه تقرر فتح كافة المنصات الثقافية والابداعية التابعة للجمعية غدا /الجمعة/ السادس من أكتوبر بدون رسوم دخول، للزوار ابتهاجا واحتفالا بالانتصارات العظيمة والمشاركة فى الفعاليات التي تنظمها أفرع الجمعية فى هذا اليوم.



وأضاف أن اولى تلك الفعاليات تنظمها مكتبة مصر الجديدة، غدا بعرض ثلاثة أفلام الأول فيلم "الحريق" وهو وثائقي قصير مدته 25 دقيقة، يتناول الـ 100 يوم الخالدة في تاريخ مصر، وفيلم "أوتار مصرية" - وثائقي قصير- 27 دقيقة ، يتناول تاريخ آلة- السمسمية ودورها الوطني في مدن القناة الثلاثة على مدار 150 عاماً منذ حفر القناة وحتى نصر أكتوبر، الأفلام للمخرج عمرو حسن، وفيلم " صاحب الجلالة " للمخرج محمد الحضري.



وأشار إلى أن مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل بانتصارات اكتوبر بتنظيم ورشة عمل بعنوان " نصر أكتوبر"، حيث يصيغ الأطفال بأيديهم باستخدام الكرتون والفوم نماذج للطائرات الحربية والدبابة كأحدى الوسائل التي حققت بطولات منقطعة النظير وتحقق بحسن التخطيط والإعداد للنصر العظيم، كما ستعرض بعد غد /السبت/ فيلم وثائق النصر الذى يستعرض خطوات الجيش المصرى نحو النصر العظيم، بينما تنظم مكتبة المستقبل بعد غد ورشة حكي، يحكي فيها أمينات مكتبة المستقبل كيف أعاد للمصريين أرضهم وكرامتهم بعد معركة حققت فيها القوات المسلحة المصرية انتصارا تاريخيا أبهر العالم أجمع.