فيتوريا : مستمر في قيادة منتخب مصر حتى عام 2026 وطموحاتي كبيرة

أكد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر استمراره في قيادة الفراعنة حتى عام 2026 المقبل ولا توجد لديه نيه في الرحيل .

وقال فيتوريا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس:" لدي طموحات كبيرة مع منتخب مصر ولن أرحل وكل ما يشاع حول رحيلي أمر غير حقيقي ومستمر في قيادة الفراعنة".

قائمة لاعبي منتخب مصر المختارين لمعسكر شهر أكتوبر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات ، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار و ضمت القائمة 25 لاعبًا هم :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي