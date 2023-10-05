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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقر المدينة الآمنة بمركز فاقوس يستضيف ندوتين لدعم صحة المرأة والطفل

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن للمرأة دورا كبيرا فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقال محافظ الشرقية إن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة.

وشدد على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف.

وأشار إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان " دالمبادرات الرئاسية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين" تناولت إلقاء الضوء على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للتخفيف عن المواطن مثل “حملة 100 يوم صحة، والخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل”.

والندوة الثانية بعنوان "التغذية السليمة للمرأة والطفل"، وتناولت “كيفية إعداد وجبة متكاملة لأطفال المدارس تساعدهم على التحصيل السليم – أسباب أمراض سوء التغذية وسمنة الأطفال – أهمية إضافة الفيتامينات لغذاء الأطفال”.

وأشارت إلى أنه تم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة الخدمات الصحية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الديوان العام الشرقية المبادرات الرئاسية الندوات التوعوية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين حملة ١٠٠ يوم صحة حماية الطفل

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