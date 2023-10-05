اتجوزت عليكي عندك مانع | ضرب ينتهي بجريمة في منشية ناصر

فقد رجل عقله وانهال بالضرب على رأس زوجته حتى سقطت فاقدة الوعي ولقيت مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى بعد مشاجرة بينهما لمعاتبته على زواجه من أخرى.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر من والدة المجني عليها "ربة منزل" مقيمة في ٦ أكتوبر قررت بوفاة ابنتها على أثر تعرضها للاعتداء بالضرب على يد زوجها.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات صحه البلاغ، تم ضبط المتهم ( عاطل ) وأقر بأنه ليلة الحادث وقعت مشاجرة بينه وبين زوجته المتوفاة بعد علمها بزواجه من اخرى قام على أثر ذلك بالتعدي عليها بالضرب علي رأسها فسقطت مغشيا عليها وفقدت الوعي ، تم نقلها الى المستشفي لإسعافها وتوفيت بداخل المستشفي نتيجة للاعتداء عليها.

تم تحرير محضر ، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق.