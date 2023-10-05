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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استخلاص 500 طن قش أرز علفًا للماشية في الغربية | صور

صدى البلد

فى إطار جهود وزارة البيئة لموسم السحابة السوداء 2023 وبناء علي تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور منظومة قش الأرز بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الإنبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم ومصانع الطوب ، إلى جانب عوادم السيارات.

قام اليوم الخميس الأستاذ وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة بعمل جولة تفقدية لمنظومة السحابة السوداء لهذا العام بمحافظة الغربية برفقة المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا والمهندس محمد الدالي مسئول لجنة المعدات والأستاذ وائل فتحي مسئول غرفة العمليات وائل زكريا مسئول محور المرور الليلي بجهاز شئون البيئة بطنطا والمهندس أشرف أبو حسن مدير الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى والمهندس حسام سنبل مدير الإرشاد الزراعي بالمحلة الكبرى والسادة مسئولي الجمعيات الزراعية بمركز المحلة الكبرى والسادة مسئولي الوحدة المحلية بقرية بلقينة وذلك لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الإستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور علي موقع لتجميع قش الأرز بقرية الهياتم وتبين وجود به كمية ٣٠٠ طن وأيضاً المرور علي موقع آخر بقرية الجابرية وتبين وجود كمية ٥٠٠ طن قش أرز سيتم إستخدامها كعلف للماشية.


مركز المحلة الكبرى يعد من أكبر المراكز بمحافظة الغربية حيث أن الدورة الزراعية لمحصول الأرز به هذا العام بلغت ٤١٨٦٥ فدان وتم حصاد ١٠١٧٠ فدان.

من جانبه أكد وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة بأن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم الفنى لتحقيق الإستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيراً الى أن قش الأرز ثروة لا يجب التفريط فيها، وفي ختام جولته قام سيادتة بتوجية الشكر لجميع العاملين القائمين على منظومة السحابة السوداء بالإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا.

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الجمعيات الزراعية الجهات المعنية الدكتورة ياسمين فؤاد الحرق المكشوف المخلفات الزراعية المتابعة الميدانية بمحافظة الغربية جهود وزارة البيئة كبس قش الأرز وزارة البيئة

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