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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع كانتربرى البريطانية .. صور

جامعة بدر بالقاهرة
جامعة بدر بالقاهرة

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أنه تم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، وجامعة كانتربرى كريست تشيرش البريطانية بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى وتبادل الخبرات بين الجامعتين.. 

منوهاً أنه تم توقيع مذكرة التعاون فى مقر المركز الثقافى البريطانى بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبرعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

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أضاف الدكتور الشيحى، أن مذكرة التعاون ستكون: "برامج تنمية المجتمع، تبادل الطلاب والباحثين، المنح الدراسية، والتعاون بمجال البحث العلمى، بما فى ذلك المشاركة بالمؤتمرات والندوات العلمية والمشاريع البحثية المشتركة والتعاون الصناعى مع الشركات العالمية فى بريطانيا"؛ مما يتيح للخريجين الحصول على شهادة إتمام الدراسة الجامعية من جامعة كانتربرى كريست تشيرش، وكذلك التعاون فى مجال تدريب المعلمين وتأهيلهم للحصول على شهادة المعلم المؤهل دوليًا "IQTS" التى تمنحها الحكومة البريطانية.

نوه الدكتور أشرف الشيحى، أن المقر الجامعى لجامعة بدر فى القاهرة يضم "مركز التعليم المستمر"، الذى يتيح للطلاب رفع كفاءتهم فى أكثر من (12) لغة دولية وخصوصاً اللغة الإنجليزية؛ لما تتطلبه بعض مقررات الكليات داخل الحرم الجامعى وخصوصاً كليات قطاع العلوم الطبية والهندسية.. منوهاً أن "جامعة بدر فى القاهرة" هى الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على الإعتماد الدولى من الهيئة الأمريكية للإعتماد الدولى"AIAAsc"؛ مما يدل على تطبيق أعلى معايير المستوى الدولى فى التعليم الأكاديمى والبحث العلمى.

أفاد "الشيحى"، أن جامعة بدر فى القاهرة يوجد به (8) كليات متنوعة فى قطاع العلوم الطبية وهى: "الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الطب البيطرى، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعى، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض".. لافتاً أن المقر الجامعى يتضمن (8) كليات أخرى متميزة وهى: "الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية، اللغات والترجمة "الألسن"، العلوم السينمائية والمسرحية، التشريع والقانون "الحقوق"، الإنسانيات والعلوم الإجتماعية "الآداب"، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية".

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أن هذة الإتفاقية ما إلا بداية لمزيد من التعاون مع الجامعات الإنجليزية فى المجالات المختلفة.

الجدير بالذكر، أنه سيتم التعاون بين جامعة بدر فى القاهرة مع جامعة كانتربرى كريست تشيرش البريطانية فى الآتى:
- تدريس مناهج معتمدة من نظام جودة التعليم البريطانى مع جامعة بدر فى القاهرة "BUC"؛ مما يتيح للخريجين الحصول على شهادة إتمام الدراسة الجامعية من جامعة كانتربرى كريست تشيرش، حصلت هذا العام على المركز الأول من بين (١٠٠) جامعة بريطانية فى نسبة الخريجين الذين حصلوا على وظائف بعد التخرج.
- التعاون فى مجال تدريب المعلمين و تأهيلهم للحصول على شهادة المعلم المؤهل دولياً "IQTS"، التى تمنحها الحكومة البريطانية، و يذكر أن "جامعة كانتربرى كريست تشيرش" هى واحدة من (٦) جامعات بريطانية تم إختيارهم لإطلاق هذه الشهادة من الحكومة البريطانية. 
- التعاون فى برامج تنمية المجتمع وبالأخص التواصل مع تلاميذ المدارس لتنمية قدرات التلاميذ فى: "العلوم والتكنولوجية الرقمية، الهندسة، الفنون، والرياضيات "STEAM""، و مما يذكر أن "جامعة كانتربرى كريس تشيرش" قد تفاعلت مع أكثر من (٢) مليون تلميذ بريطانى فى الثلاث سنوات الماضية.
- تبادل الطلاب والباحثين، بما فى ذلك برامج التبادل الطلابى والمنح الدراسية.
- التعاون فى مجال البحث العلمى، بما فى ذلك المشاركة بالمؤتمرات والندوات العلمية والمشاريع البحثية المشتركة والتعاون الصناعى مع الشركات العالمية فى بريطانيا.

حضر فعاليات اللقاء الختامى لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر كلاً من: "الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، قدسى رشيد نائب السفير البريطانى بالقاهرة، د. رشا كمال الملحق الثقافى بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات،الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور محمد الشرقاوى مساعد وزير التعليم العالى للسياسات والشئون الإقتصادية، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير التعليم العالى للشئون الفنية، والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين".

جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية3
جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية3
جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية2
جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية2
جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية1
جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية1
جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية
جامعة بدر تعلن تفاصيل مذكرة التعاون مع جامعة كانتربرى البريطانية
وزير التعليم العالي جامعة بدر توقيع مذكرة التعاون لمركز الثقافى البريطانى الدكتور ايمن عاشور Jobs Education

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