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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبر الفيديو كونفرانس.. الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يبحث تحويل مصر لمركز إقليمي

صدى البلد

عقد مسؤولو الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، اجتماعًا مع ذويهم بالاتحاد الأفريقي والدولي للعبة لبحث آخر المستجدات الخاصة ببطولة مصر الدولية والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

 

إضافة إلى ذلك تمت مناقشة كافة التحضيرات الخاصة بالدورة التدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.

 

وعرض مسؤولو الاتحاد الدولي تحويل مصر لمركز إقليمي في القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط لما تمتلكه الدولة المصرية حاليًا من قدرات ومنشآت تمنحها القدرة على أن تساعد الاتحاد الدولي في نشر وتطوير الرياضة بشكل أسرع في المنطقة في الوقت المقبل.

 

ووجه مسؤولو الاتحاد الدولي الشكر والتقدير لنظرائهم في الاتحاد الدولي على العمل المتواصل وقدرتهم على تنظيم أحداث كبرى على أرض مصر خلال الفترة المقبلة حيث من المزمع أن تستضيف مصر خلال الفترة من 17 وحتى 21 من نفس الشهر الدورة التدريبية للإداريين والمدربين ومعسكر للاعبين والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة "بارا بادمنتون".

 

وتم الإتفاق على عقد اجتماع يوم 13 أكتوبر الجاري بين مسؤولي الاتحاد المصري ووفد الاتحاد الدولي وذلك على هامش بطولة مصر الدولية إضافة إلى مقابلة مسؤولي الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية والبارالمبية يوم 14 من نفس الشهر لتنفيذ متطلبات الاتحاد الدولي لجعل مصر مركز إقليمي لنشر وتطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.

 

وحضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علي حسب الله، والاسكتلاندي جون شيرار مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست والكيني جيف أوموكيكي المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمغربية رجاء رشدي مسؤول التدريب بالاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدكتور أحمد رضا مسؤول التطوير بالاتحاد الأفريقي.

علي حسب الله بطولة مصر الدولية

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