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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بنها: المرأة شريك وطني حقيقي ودورها فعال

الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

تشارك جامعة بنها بالبرنامج التدريبي الخاص بتغطية معايير فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مشاركة الجامعة جاءت إيمانًا منها بدور المرأة ومكانتها وسعي الجامعة من أجل تعزيز هذه المكانة.

وأضاف أن وفد الجامعة المشارك فى البرنامج يضم كلا من: الدكتورة سلوى ابراهيم الأستاذ بكلية التمريض والدكتورة نيفين فاروق الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية.

وأشار " الجيزاوي" الى أن المرأة شريك وطني حقيقي ولها دور فعال في كافة المجالات ،  كما أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات.

يذكر أن البرنامج التدريبي يقام بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة للتنمية الدولية USAID، والمجلس القومي للمرأة.

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جامعة بنها البرنامج التدريبي رئيس جامعة بنها بنها كلية التمريض

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