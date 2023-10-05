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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنرد بكل قوة.. بيان سوري شديد اللهجة بشأن الهجوم على الكلية الحربية

الجيش السوري
الجيش السوري

أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس بيانا بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في محافظة حمص وأسفر عن وفاة وإصابة المئات خلال حفل تخرج.

وقالت الخارجية السورية، في بيانها إن دمشق تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري، مشددة على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها.

وأضافت أن سوريا تدين بأشد العبارات الجريمة النكراء باستهداف التنظيمات الإرهابية حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" السورية.

وأشارت الخارجية السوري إلى أن الجريمة تعبر مجددا عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية.

وأعلنت السلطات السورية اليوم الخميس عن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل التخرج العسكري في محافظة حمص.

وقالت مديرية الصحة في حمص، إن الهجوم بالطائرة المسيرة أسفر عن مصرع 67 شخصا وإصابة 211 آخرين، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق" في نبأ عاجل.

وذكرت القيادة العامة للجيش السوري، في وقت سابق من اليوم الخميس في بيان لها، إنه إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

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