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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الجودو: ميدالية بطولة العالم التاريخية لم تتحقق بالصدفة

صدى البلد

قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن الميدالية التي حققها المنتخب الوطني من خلال يسري سامي في منافسات بطولة العالم للشباب لم تتحقق بالصدفة.

وأضاف "مرزوق"، أن المنافسة في بطولات العالم صعبة، وتحقيق ميدالية ليس بالأمر السهل، وأن مصر أصبحت تمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين في رياضة الجودو.

وتوقع رئيس اتحاد الجودو، حصد المزيد من الميداليات في منافسات بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في البرتغال، مضيفا أن المنتخب أصبح ينافس في جميع الموازين ولدينا تواجد قوي ومميز في كل البطولات القارية والدولية.

وأكمل مرزوق تصريحاته: "وضعنا خطة بعيدة المدى الهدف منها خلق أجيال متعاقبة من اللاعبين واللاعبات من أجل العودة من جديد لمنصات التتويج العالمية والأولمبية، وبدأنا حصد الثمار من خلال السيطرة على البطولات الأفريقية في كل المراحل العمرية، وصولا لحصد الميداليات في بطولات العالم".

وتابع: "نتلقى دعم كبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وهناك تعاون كبير بين الاتحاد والوزارة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات".

وتوج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحصد يسري سامي الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان في المباراة الختامية لدور الترضية.

وجاء مشوار يسري سامي في البطولة كالتالي:
فاز في دور الـ32 على بطل بلجيكا
فاز في دور الـ16 على بطل إسبانيا
خسر في دور الـ8 أمام بطل جورجيا
دور الترضية:
فاز في المباراة الأولى على بطل كازاخستان
فاز في المباراة الثانية على بطل أوزبكستان

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