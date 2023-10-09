العروسة حامل| مشهد فيلم “عوكل” يتكرر في جلسة تصوير بفستان الزفاف.. والزوجة: “كسرتوا نفس يتيمة على وش ولادة”

عروس حامل في جلسة تصوير.. تداول رواد السوشيال ميديا صورًا لجلسة تصوير لأحد العروسين المصريين، وما أثار جدل رواد السوشيال ميديا أن العروس حامل في الأشهر الأخيرة، وترتدي فستان الزفاف برفقه زوجها.

وتساءل رواد السوشيال ميديا، عن كيفية حمل العروس أثناء فرحها، وظهورها في الشهور الأخيرة مرتدية فستان زفاف أنيق مع ميك أب علي وجهها، وقام البعض بمهاجمة العروس وعريسها وتساءلوا عن كيفية الزواج مع حمل العروس ووجود ابن صغير لهما، وهو ما أعاد للأذهان مشهد فيلم عوكل.

العروس الحامل في جلسة التصوير

زواج 5 سنوات بدون حفل زفاف

وخرجت العروس الحامل، وتدعي نهي، في فيديو لها عبر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تروي تفاصيل جلسة التصوير مع عريسها وهي حامل، وترد علي الانتقادات التي وجهت لها.

وقالت نهي، أنها متزوجة منذ 5 سنوات ولديها ابن صغير، وهي حامل في نجلها الثاني، ولم تقوم بعمل حفل زفاف أثناء زواجها، لذلك جاءتها فكرة "فوتوسيشن حفل الزفاف" مع زوجها ووجود ابنها الصغير.

العروس الحامل برفقه زوجها وابنها

كسرتوا فرحة بنت يتيمة علي وش ولادة

وانفعلت نهي في الفيديو بسبب هجوم رواد السوشيال ميديا عليها، والذين طالبوها بمساعدة بنات يتيمة للزواج بدلًا من إقامتها جلسة تصوير بفستان زفاف وهي متزوجة، وقالت نهي في الفيديو: "أنا يتيمة".

وتابعت نهي منفعلة في الفيديو وهي تبكي: "كسرتوا فرحة بنت يتيمة علي وش ولادة، بتقولولي اتبرع ليتيمة وأنا يتيمة متجوزة من 5 سنين ومعملتش فرح وحبيت افرح، انتوا متعرفوش أنا جبت الفستان دا إزاي ولا بدلة جوزي إزاي، ليه تستكثروا عليا الفرحة".

انهيار العروس الحامل عقب جلسة التصوير

فلوس السوشيال ميديا مش كتير

وأضافت نهي العروس الحامل في الفيديو: "بصوا عفشنا والدولاب والسرير، وأنا راضية والحمد لله، حتي درج التسريحة بفتحوا بمسمار، علشان بس تعرفوا وتقولو اتبرعي ليتيمة".

وفي وسط كل هذه الانتقادات، دعم بعض رواد السوشيال ميديا العروس الحامل، ووجهوا لها الدعوات والتحلي بالصبر، وسوف يرزقهما الله بكل ما يتمنون، كما نصحوا العروس بعدم الاهتمام بالتعليقات الناقدة.

العروس الحامل في جلسة التصوير

ظروفنا جت وحشة وجهزنا نفسنا بعد الزواج

وخرج محمد، زوج العروس الحامل، في فيديو له قبل جلسة التصوير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في الفيديو: "أحنا معملناش فرح وأول مرة بعد 5 سنين نعمل سيشن فرح، مفيش مشكلة بعد 5 سنين نعمل سيشن فرح وألبس بدلة ومراتي تلبس فستان".

وتابع زوج العروس الحامل: "مراتي حامل أه بس دي فرحة أحنا مفرحنهاش قبل كدة، ظروفنا جت وحشة واتجوزنا علي طول وجهزنا نفسنا بعد الزواج".