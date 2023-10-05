مياه الفيوم: ضبط 99 حالة تعد على الشبكات والكشف عن 42 تسريبا

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الفيوم عن تكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب والكشف عن الكسور والتسريبات بخطوط مياه الشرب وإصلاحها لتقليل فاقد المياه.

وفي السياق أعلن النجار عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها خلال شهر سبتمبر الماضي وبالتعاون مع الإدارات المعنية من ظبط وإزالة 67 توصيلة مياه خلسة داخل قري تلات والشيخ فضل والسنباط مختلفة الأنشطة ما بين سكني وتجاري وضبط وإزالة 2 حالة ري اراضي زراعية بمياه الشرب والكشف عن 42 حالة تسرب وكسر بشبكة المياه بواسطة أجهزة الكشف عن التسريبات.

وأكد النجار أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات والتي من شأنها التسبب في إهدار مياه الشرب وحفاظاً على مستحقات الدولة لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وان الشركة تسعى بشكل دائم لتقليل فاقد المياه من خلال التوسع في مناطق DMZ وتغيير العدادات التالفة والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وإستحداث أجهزة جديدة للكشف عن التسريبات، مناشداً المواطنين بإتباع الطرق القانونية في الحصول على الخدمة.