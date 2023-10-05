محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام سان جيلواز بالدوري الأوروبي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة يونيون سان جيلواز البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - كوانساه - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول.