عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

انهارت في البداية| وكيل محمد صلاح يكشف كواليس مفاوضات ليفربول.. راتب الفرعون تضاعف 3 مرات

صلاح
صلاح

في عالم كرة القدم، يُعد محمد صلاح واحدًا من أبرز اللاعبين العرب والعالميين، وهذا ليس مفاجئًا على الإطلاق. ويمتلك هذا النجم مهارات فريدة تجعله يتألق بشكل لافت على أرض الملعب. ولكن هناك جوانب أخرى في حياته الرياضية والمهنية تستحق الاهتمام والتسليط عليها.

 

أعلى راتب أسبوعي

وليس من السهل أن تجد لاعبًا يحصل على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا كراتب، ولكن هذا هو الوضع الحالي لمحمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي. فإن هذا المبلغ الخيالي يُظهر لنا أهمية وقيمة هذا اللاعب في عالم كرة القدم العالمي.

 

عقد تاريخي

وعندما وقع محمد صلاح على عقد تجديد مع ليفربول في صيف العام الماضي، أثار هذا القرار الكثير من الانتباه والجدل. فقد تم تمديد عقده حتى عام 2025، مما يعني أنه سيبقى في ملعب "أنفيلد" لفترة طويلة جدًا.

 

مفاوضات التجديد

ما أثار الجدل أكثر هو كيفية تطور مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول. وحسبما ذكر وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، فقد انهارت المفاوضات تمامًا في بدايتها ولم تحقق أي تقدم يذكر لعدة أسابيع.

 

مطالب صلاح

محمد صلاح لم يكن يسعى إلى مبلغ مالي خيالي أو مفرط. بل كان يرغب في راتب يتناسب مع قيمته وأدائه المميز. ولكن لم يبدو أن ليفربول كان مستعدًا لتلبية هذه المطالب في البداية.

 

مفاوضات صعبة

المفاوضات كانت صعبة للغاية بين الطرفين. وكانت الفجوة بين المبلغ الذي كان يرغب به صلاح والعرض الذي قدمته النادي كبيرة جدًا. وعلى الرغم من أن الخلاف كان يبدو لا يُصالح في البداية، إلا أن الأمور تغيرت تمامًا في وقت لاحق.

 

اتفاق تاريخي

بالنهاية، توصل صلاح وليفربول إلى اتفاق تاريخي. وتم الاتفاق على راتب يرضي الجانبين ويعكس القيمة الحقيقية لمحمد صلاح كلاعب. وإذا استمر صلاح في تقديم أداءه المميز، فسيكون راتبه السنوي بين 45 مليون جنيه إسترليني و54 مليون جنيه إسترليني. إن هذا الرقم يظهر لنا مدى أهمية هذا اللاعب بالنسبة للنادي ولجماهيره.

 

محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم. إنه رمز وأيقونة لمصر وللعالم العربي. إن قصته ومساره المهني تظهر لنا أهمية التفاني والعمل الجاد في تحقيق النجاح. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في مفاوضات التجديد، إلا أنه تمكن من تحقيق الاتفاق والاستمرار في تقديم أفضل أداء لهذا النادي الكبير.

محمد صلاح النجم أعلى راتب استرليني المبلغ الخيالي كرة القدم ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

موضوعات متعلقة

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

حجز على فلوسه ومستحقات الأهلي| تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا.. وهذه قصة “تمرد” محمود علاء

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

قصة انسحاب صان داونز من دوري السوبر الإفريقي.. 3 عقوبات صارمة في انتظاره| وهذه جوائز المسابقة

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

سأبحث عن عروض أخرى| محمد شريف يثير الجدل بتصريحات نارية.. وهذا موقفه من الانضمام للزمالك

براءة أم مستشفى مجانين؟| إسدال الستار على قضية سيدة فاقوس ملتهمة نجلها.. ماذا حدث خلال 13 جلسة محاكمة؟

التقيا في الجنة| ماذا قال سامي العدل عن نجله أحمد قبل رحيله؟| عاش في أمريكا وشارك بفيلم عالمي

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 معلم الجديدة في يناير المقبل

نزل بئر الدفن.. وزير السياحة يتفقد الكشف الأثري في سقارة| صور

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

بعد أزمتها مع ميدو عادل..أول ظهور لـ لقاء سويدان في مهرجان الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ