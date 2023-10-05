انهارت في البداية| وكيل محمد صلاح يكشف كواليس مفاوضات ليفربول.. راتب الفرعون تضاعف 3 مرات

في عالم كرة القدم، يُعد محمد صلاح واحدًا من أبرز اللاعبين العرب والعالميين، وهذا ليس مفاجئًا على الإطلاق. ويمتلك هذا النجم مهارات فريدة تجعله يتألق بشكل لافت على أرض الملعب. ولكن هناك جوانب أخرى في حياته الرياضية والمهنية تستحق الاهتمام والتسليط عليها.

أعلى راتب أسبوعي

وليس من السهل أن تجد لاعبًا يحصل على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا كراتب، ولكن هذا هو الوضع الحالي لمحمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي. فإن هذا المبلغ الخيالي يُظهر لنا أهمية وقيمة هذا اللاعب في عالم كرة القدم العالمي.

عقد تاريخي

وعندما وقع محمد صلاح على عقد تجديد مع ليفربول في صيف العام الماضي، أثار هذا القرار الكثير من الانتباه والجدل. فقد تم تمديد عقده حتى عام 2025، مما يعني أنه سيبقى في ملعب "أنفيلد" لفترة طويلة جدًا.

مفاوضات التجديد

ما أثار الجدل أكثر هو كيفية تطور مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول. وحسبما ذكر وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، فقد انهارت المفاوضات تمامًا في بدايتها ولم تحقق أي تقدم يذكر لعدة أسابيع.

مطالب صلاح

محمد صلاح لم يكن يسعى إلى مبلغ مالي خيالي أو مفرط. بل كان يرغب في راتب يتناسب مع قيمته وأدائه المميز. ولكن لم يبدو أن ليفربول كان مستعدًا لتلبية هذه المطالب في البداية.

مفاوضات صعبة

المفاوضات كانت صعبة للغاية بين الطرفين. وكانت الفجوة بين المبلغ الذي كان يرغب به صلاح والعرض الذي قدمته النادي كبيرة جدًا. وعلى الرغم من أن الخلاف كان يبدو لا يُصالح في البداية، إلا أن الأمور تغيرت تمامًا في وقت لاحق.

اتفاق تاريخي

بالنهاية، توصل صلاح وليفربول إلى اتفاق تاريخي. وتم الاتفاق على راتب يرضي الجانبين ويعكس القيمة الحقيقية لمحمد صلاح كلاعب. وإذا استمر صلاح في تقديم أداءه المميز، فسيكون راتبه السنوي بين 45 مليون جنيه إسترليني و54 مليون جنيه إسترليني. إن هذا الرقم يظهر لنا مدى أهمية هذا اللاعب بالنسبة للنادي ولجماهيره.

محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم. إنه رمز وأيقونة لمصر وللعالم العربي. إن قصته ومساره المهني تظهر لنا أهمية التفاني والعمل الجاد في تحقيق النجاح. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في مفاوضات التجديد، إلا أنه تمكن من تحقيق الاتفاق والاستمرار في تقديم أفضل أداء لهذا النادي الكبير.