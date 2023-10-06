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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث في جامعة كالفورنيا: تفوقي في تقنية "النانو تكنولوجي" سبب سفري لأمريكا

ماهر القاضي
ماهر القاضي

قال الدكتور ماهر القاضي، عالم مصري مخترع البطارية الفائقة وباحث في جامعة كاليفورنيا، إنه بدأ حياته في القاهرة وتفوق في الكيمياء في  كلية العلوم بجامعة القاهرة، وكان الأول على دفعته، وعُين كمعيد ومن ثم تخصص في الكمياء الفيزيائية قبل أن يسافر على الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الماجستير في القاهرة مع الدكتور أحمد كمال حلمي والدكتورة رانيا فاروق. 

محمد فاروق يكشف سبب سفره لأمريكا 

وأضاف "القاضي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "ETC"، أن سفره للولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد تميزه في تقنية "النانو تكنولوجي" واستخدامها في عمل بعض الحساسات والمستشعرات، حيث كان يستخدم تلك التقنية في صناعة حساسات قادرة على تقدير كمية الدوبامين وهي مادة كيمائية موجودة في الجسم. 

وتابع ماهر القاضي، أن تلك المادة إذا حدث نقص في الجسم منها قد يتعرض لبعض الأمراض مثل الشلل الرعاش وما إلى ذلك، وكان لابد من وجود طريقة لتقدير كمية هذه المادة في الجسم، ليتمكن الأطباء من إنقاذ المريض حال نقص هذه المادة، وكان هذا تخصصه في كلية العلوم بجامعة القاهرة. 

وواصل، أن سفره للولايات المتحدة الأمريكية جاء من خلال منحة قدم من خلالها العديد من المعيدين ووقع الاختيار عليه، من قبل متخصصين في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنهم كانوا يرغبون في شخص متخصص في النانو تكنولوجي. 

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