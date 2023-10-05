ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 ألف معلم الجديدة في يناير المقبل

كشف الإعلامي ضياء رشوان، تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول مسابقة توظيف المعلمين قائلا إن مجلس الوزراء وجه ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار توجيه حاجة وزارة التربية والتعليم للمعلمين.

ضياء رشوان يكشف تفاصيل حول مسابقة 30 ألف معلم

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن رئيس الوزراء وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعداد لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث، وطرحها في شهر يناير المقبل، "دلوقتي بنتكلم عن إعلان نتيجة العالم الحالي، والاستعداد للمسابقة الجديدة في يناير المقبل 2024".

وتابع ضياء رشوان، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ يقوم بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم من محافظتي القاهرة والجيزة اليوم، على أن يتم فتح باب التظلم لمدة أسبوعين، واستمرار إعلان النتائج لباقي المحافظات تباعا.

وواصل، أن الإعلان عن نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم بدأت، فضلا عن مسابقة جديدة في يناير المقبل، ومن جانبه وزير التربية والتعليم رضا حجازي وقع قرارات التعاقد مع المعلمين الفائزين، وذلك استعدادا لتسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي.

واستكمل، أن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المعلمين الذين لم يجتازوا الطلبات لديهم فرصة لتقديم التماس بوزارة التربية والتعليم حيث يتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.