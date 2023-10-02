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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان : تنظيم أنشطة جماهيرية وشعبية احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مناسبة مرور (50) عاما على انتصار أكتوبر المجيد، يعيد التذكير بعزيمة الشعب المصري وقدرته على تجاوز الصعاب والعقبات مهما كانت التحديات، كما يذكر بكفاءة وبسالة القوات المسلحة المصرية التي تحققت بتلاحم كل فئات الشعب مع قواته المسلحة.


وبمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر، ومن منطلق الدور الوطني للهيئة العامة للاستعلامات على المستوى الداخلي، فقد وجه ضياء رشوان بتنظيم العديد من الأنشطة الجماهيرية والشعبية والشبابية بمراكز الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بمحافظات مصر المختلفة تحت شعار "50 عاما من العزة"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة خاصة الجامعات ومنظمات المجتمع الأهلي والتنظيمات الشبابية وأندية المرأة.


وقال الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي إن احتفالات هذا العام ستكون غير مسبوقة حيث تتضمن إقامة أكثر من 100 ندوة تثقيفية و50 لقاء شبابيا وحواريا و50 مؤتمرا شعبيا وجماهيريا بالإضافة إلى عروض فنية وعرض أفلام وثائقية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تتناول البطولات والتضحيات التي قدمها رجال الجيش المصري.


وسوف تشارك قيادات الإعلام الداخلي ومديرو المجمعات والمراكز الإعلامية في مراسم وضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بكافة المحافظات بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية بكل محافظة.
 

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