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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي

صدى البلد

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على يونيون سان جيلواز البلجيكي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

فريق ليفربول سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، حتى تمكن الهولندي ريان جرافنبيرش من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 44، مانحًا التقدم لفريقه.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - كوانساه - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز

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