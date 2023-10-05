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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تكشف كذب الاتحاد الأوروبي بشأن الـ60 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أصدرت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، بيانا بشأن إعلان الاتحاد الأوروبي منح تونس مبلغ 60 مليون يورو.

وقالت الخارجية التونسية في بيانها، إنه على إثر اقدام الجانب الأوروبي للمرة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلق بصرف مبلغ 60 مليون يورو لفائدة تونس، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضيح ما يلي:

وأوضحت البيان "يتعلق مبلغ 60 مليون أورو المذكور ببرنامج "مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي" بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بقرطاج في 16 يوليو 2023".

وأضافت الخارجية التونسية "تتسم مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام".

وتابعت "تظل تونس متمسكة بتعهداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذي ميز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة".

تونس الاتحاد الأوروبي 60 مليون يورو الانتعاش الاقتصادي كوفيد 19

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