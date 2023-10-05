بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على يونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

فريق ليفربول سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، حتى تمكن الهولندي ريان جرافنبيرش من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 44، مانحًا التقدم لفريقه.

وقام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بإخراج محمد صلاح بين شوطي المباراة وإشراك كيرتس جونس بدلًا منه.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 92 مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 6 نقاط، فيما تجمد رصيد سان جيلواز عند نقطة وحيدة في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - كوانساه - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز