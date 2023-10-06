نجم الأهلي: توقيت هدف موديست في إنبي مثالي لهذا السبب

قال رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، إن هدف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأحمر، في مرمى إنبي، سيرفع من معنويات اللاعب خلال الفترة المقبلة.



وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " هدف أنتوني موديست في مرمى إنبي سيرفع من معنويات المهاجم الفرنسي قبل المواجهات المقبلة".

وتابع: " توقيت هدف موديست مثالي بالنسبة له، خاصة وأنه كان من الممكن أن يعاني في الفترة المقبلة، في حالة عدم تسجيله لهدف بسبب ابتعاده عن التسجيل".



وأتم: "موديست هو أفضل لاعب في الأهلي يستطيع استغلال الكرات العرضية، ولابد أن تصله كرات عرضية حتى يستطيع تحويلها إلى أهداف".