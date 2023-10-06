اللواء أحمد كساب: أكاديمية الشرطة تسير وفق إستراتيجية مستنيرة جادة ومحددة الأهداف

أعرب اللواء دكتور أحمد كساب، الذي شغل منصب مدير الإعلام والعلاقات بأكاديمية الشرطة سابقًا، عن تهنئته للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأعرب خلال حواره ببرنامج “خط أحمر” والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم، عن تفاؤله بأن مصر لن تسمح بأي هزيمة مستقبلية وستشهد تقدمًا وتطورًا في جميع المجالات.

وأشار اللواء دكتور أحمد كساب إلى أن أكاديمية الشرطة تتبع استراتيجية مستنيرة وجادة محددة الأهداف، وتسعى إلى تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة لضباط الشرطة، لافتا إلى أن مهمة الأكاديمية تشمل أيضًا تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والتي تلعب دورًا مهمًا في تطوير وتحسين تعليم الشرطة.

وأوضح أن مركز "بحوث الشرطة" التابع لأكاديمية الشرطة يقوم بتدريب وتثقيف الضباط منذ تخرجهم حتى يحصلون على رتبة لواء، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الوعي الأمني لدى رجال الشرطة وتنظيم ندوات وفعاليات في مجال حماية حقوق الإنسان.