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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير إعلام أكاديمية الشرطة السابق: السيسي هدية الله للمصريين ولا ينكرها إلا جاحدٌ

السيسي
السيسي

قال اللواء دكتور أحمد كساب، مدير الإعلام والعلاقات السابق في أكاديمية الشرطة، دعمه الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن السيسي رجل وطني ومخلص، وهدية من الله للمصريين لا ينكرها إلا جاحد أو غافل أو حاقد.

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وأضاف اللواء دكتور أحمد كساب، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي تولى المسئولية في ظروف شديدة الصعوبة، وحمل على عاتقه عودة مصر وتقدمها لتكون دولة رائدة على مستوى العالم.

وأشار اللواء دكتور أحمد كساب مدير الإعلام والعلاقات السابق بأكاديمية الشرطة، إلى أنه لا يصلح لقيادة مصر خلال الفترة الراهنة إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه شهادتي أمام الله، ولست مجاملا في وجهة نظري.

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