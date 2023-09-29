متحدث «الصوفية»: نقف على قلب رجل واحد خلف السيسي في الانتخابات الرئاسية

كشف أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، تفاصيل تنظيم المئات من مريدي الطرق الصوفية مسيرة من مسجد سيد صالح الجعفرى لمسجد الحسين وذلك لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطرق الصوفية على قلب رجل واحد والجميع أعلن دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

تابع أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، المسيرة جاءت بقرار بالإجماع من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي والدكتور على جمعة، لافتا إلى أن المسيرة ضمت الآلاف من أبناء الطرق الصوفية على مستوى الجمهورية.

