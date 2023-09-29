عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث «الصوفية»: نقف على قلب رجل واحد خلف السيسي في الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، تفاصيل تنظيم المئات من مريدي الطرق الصوفية مسيرة من مسجد سيد صالح الجعفرى لمسجد الحسين وذلك لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

ممثل الصوفية: الملتقيات العلمية للطرق تحارب التطرف والانحراف الفكري

وأضاف المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطرق الصوفية على قلب رجل واحد والجميع أعلن دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

تابع أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، المسيرة جاءت بقرار بالإجماع من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي والدكتور على جمعة، لافتا إلى أن المسيرة ضمت الآلاف من أبناء الطرق الصوفية على مستوى الجمهورية.
 

الصوفية السيسي الطرق الصوفية اخبار التوك شو اخبار الصوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

تطبيق التوقيت الشتوي| مواعيد جديدة للمطاعم والكافيهات والمحال التجارية.. تعرف عليها

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

موضوعات متعلقة

بكري: السيسي مهموم بالناس ولو يطول يجيبلنا حتة من السما لن يتأخر

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجاة للمصريين بشأن انقطاع التيار

خبر سار لمحبي الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مفتى الجمهورية: لو عشنا زمن النبي لكنا أشد من الصحابة اقتداء به

شوقي علام يكشف حكمة النبي بشأن الحجر الأسود والخلاف بين قبائل مكة

50 % تخفيضات.. الزراعة: تحريك 41 سيارة محملة بالسلع الغذائية لشمال سيناء

كاميرا 50 ميجابكسل.. تسريب مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ