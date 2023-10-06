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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى: حضرت كفني وقبري بإيدي

الممثل أحمد رافع
الممثل أحمد رافع

أعلن ممثل شهير، عدم قدرته على تحمل المرض، واستعداده للرحيل وذلك في تصريحات بالفيديو من داخل المستشفى. 

وقال الفنان السور أحمد رافع، وهو يبكي داخل إحدى المستشفيات بالعاصمة السورية، إنه أصبحت لا قوة لديه للمشي، وقام بتحضير كفنه وقبره. 

يعاني أحمد رافع من تدهور حالته الصحية، بعد معاناته من مرض اعتلال الأعصاب السكري، وأصبح غير قادرا على المشي أو القيام بأي حركة. 

وبكى السوري أحمد رافع في آخر الفيديو عند طلبه المساعدة من أصحاب الآيادي البيضاء، نظرا لكونه وحيدا، ولا يمتلك من يمكن أن يقدم له المساعدة، كما لا يشعر بأي تحسن بصحته على الإطلاق.

 

 

وأكد أحمد رافع على أنه حضر كفنه وقبره بجانب ابنه الراحل محمد، بعدما أصبح غير قادرا على العمل، مشيرا إلى أنها يحتاج إلى العلاج ومرضه ليس سهلا على الإطلاق. 

أحمد رافع هو ممثل سوري من أصل فلسطيني، وولده الراحل كان يعمل في مجال التمثيل، وانطلق في مجال الفن منذ السبعينات، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات السورية. 

وهاجم الفنان السوري أحمد رافع منتجا مسلسل "العربجي"، مبينا أن علاقة صداقة تجمعه بهما منذ عشرات السنين، ومع ذلك لم يكلف أي منهما نفسه عَناء السؤال عنه. وعلل ذلك، أنهما ربما غاضبان لاعتذاره عن دور في مسلسل "العربجي"، الذي عرض في رمضان 2023، مشيرًا إلى أن "حالته الصحية كانت سبب اعتذاره"، وكذلك مساحة الدور المتواضع.

أحمد رافع ممثل شهير اعتلال الأعصاب السكري الايادى البيضاء مجال الفن

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