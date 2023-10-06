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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق معالج إكسينوس 2400 رسمياً

إكسينوس 2400
إكسينوس 2400

أطلقت سامسونج الكورية رسميًا أحدث معالجاتها وهو إكسينوس 2400 مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو الشقيق الأحدث لسابقه إكسينوس 2200 الذي تم تزويد هواتف جالاكسي S22 الرائدة به.

وبحسب “تك رادار” التقني، طورت سامسونج في معالجها الجديد إكسينوس 2400 من الأداء ومعالج الرسوميات بجانب معالجة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع ان يتم وضعه فى هواتف جالاكسي S24 الجديدة التى ستصدر فى بداية عام 2024.

وبالمقارنة بالمعالج الحالي، سيكون المعالج الأحدث أكثر توفيراً للأداء بنسبة تصل لـ 70%، وكما ان معالجة الذكاء الاصطناعي ستكون أقوي بحوالى 14 ضعفًا.

أما معالج الرسوميات وضعت سامسونج معالج Xclipse 940 بمعمارية RDNA 3 من شركة AMD، مما يوفر تجربة ألعاب غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن أداة تحول النص إلى صورة، عن طريق الإعتماد على معالج إكسينوس 2400 الجديد.

سامسونج إكسينوس 2400 إكسينوس 2200 جالاكسي جالاكسي S22 جالاكسي S24

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