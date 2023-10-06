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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ما الأسباب المؤدية إلى مشاكل الصحة العقلية| تفاصيل صادمة

ما الذي يؤدي إلى
ما الذي يؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية| تفاصيل صادمة

تتفشى أزمة الصحة العقلية هذه الأيام، ولسوء الحظ يتأثر بها ملايين الأشخاص، ويتعاملون معها بشكل يومي، ولكنهم يتعايشون معها؛ إما لأنهم لا يدركون ذلك، أو حتى إذا كانوا يدركون أنهم لا يعرفون، فمن الضروري مساعدة الأشخاص على فهم مفهوم الصحة النفسية، وأهميتها، وسبب أهمية الاهتمام بها.

ومن خلال السطور التالية، سنستكشف شرحا لقضايا الصحة العقلية وكيفية التغلب عليها، وفقا لـ"timesofindia".

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- العقل البشري يمتلك قدرات هائلة".

يقول المدرب الهندي، سادغورو، إن العقل البشري هائل ويتمتع بقدرات هائلة، إذا كان من الممكن أن يكون سعيدًا في بعض الأحيان، فقد يكون حزينًا أيضًا.

وشدد على أن المحفزات الخارجية تعكر صفو الصحة العقلية، قائلا: “إذا كنت قد شهدت ذلك؛ فأنت تعلم أنه لا توجد معاناة أخرى مثل المرض النفسي، لأن العقل البشري لديه قدرات هائلة، وإذا عملت هذه القدرات لصالحك؛ تصبح الحياة رائعة، وإذا عملت ضدك؛ فلا مفر، بسبب المحفزات، فالمعاناة لا تأتي حتى من الخارج”.

وأضاف ​"إذا كانت محفزات معاناتك تأتي من جارك، أو حماتك، أو رئيسك في العمل، فيمكنك الهرب، لا أحد يستطيع أن يسبب لك المعاناة عقلياً، إنهم يفعلون أشياء وأنت تتفاعل معها بطريقة معينة" متابعا: "لكن إذا أتيت إلى مكان تحدث فيه المعاناة ببساطة، دون أن يفعل أي شخص أي شيء، فهذه حالة نفسية".

لا تستمر في تجاوز الحدود حتى لا تصل للجنون
ويطلب Sadhguru أن ننتبه إلى الخط الرفيع الذي يفصل بين العقل والجنون، ويقول إن البشر يستمتعون بعبور خط العقل بالغضب أو الكراهية أو الغيرة أو الكحول أو المخدرات، إن القليل من الجنون الذي يأتي مع هذا التعدي على ممتلكات الغير يبدو وكأنه نشوة بالنسبة لبعض الأفراد، ويشرح قائلاً: "أريدك أن تعلم أن العديد من الأشخاص الذين فقدوا هذه الأشياء كانوا أشخاصاً "طبيعيين" تماماً مثلك، وفي يوم واحد فقط، اختفى شيء ما، وفجأة أصبحوا في الشوارع".

لا تستخدم العلامات الزائفة بلا مبالاة

إنه يسلط الضوء على التصنيفات الكاذبة والأساطير السائدة في المجتمع لدرجة أن الأشخاص يقبلونها على أنها حقائق وهذا يغير الطريقة التي يتصورون بها مواقف معينة، ويوضح أن الناس يستخدمون مصطلح "الأدرينالين" بطريقة خاطئة، ويوضح: يستخدم الأشخاص بشكل غير مسؤول الكلمات، "أنا أحب الأدرينالين". أنت لا تفهم ما هو الأدرينالين.

وأوضح أن الأدرينالين هو جهاز الطوارئ في النظام، إذا جاء نمر نحوك؛ يضخ الأدرينالين حتى تتمكن من الهروب، ولكن إذا قمت ببساطة بضخ الأدرينالين وذهبت للمشي في مدينة نيويورك، فستنفجر، ليس من المفترض أن تكون في تلك الحالة طوال الوقت، وإذا لم تمت، ستنكسر.

​ حدد هدفك الخاص، ولا تتبع الآخرين
يتحدث أيضًا عن سمة إنسانية شائعة جدًا وهي المقارنة، ويسلط الضوء على أنه حتى الأطفال لا يسلمون من التوقعات العالية لوالديهم، يتحدث عن هيكل نظام التعليم ويقول "ليس الجميع مهيأ لذلك". "نحن نحاول تصنيع تروس لآلة أكبر قمنا ببنائها، نريد للآلة أن تعيش، ولا نهتم بما يحدث للفرد البشري، نحن بحاجة إلى إنتاج أجزاء مزيفة لتلك الآلة الكبيرة التي بنيناها؛ ويشرح قائلاً: "إذا لم تكن مصنوعًا من المادة اللازمة لصنع الجزء المناسب لتلك الآلة الكبيرة، فسوف تنكسر بطرق عديدة".

المرض النفسي مؤلم للغاية
يقول سادغورو إن الألم الجسدي يجلب التعاطف، لكن المرض العقلي يجعلهم عرضة للإذلال، "هذا لأنه من الصعب جدًا معرفة ما إذا كان شخص ما مريضًا أو غبيًا، هذه هي المشكلة الأكبر بالنسبة لأولئك الذين لديهم شخص في العائلة يعاني من اضطراب عقلي".

الصحة العقلية أزمة الصحة العقلية اضطراب عقلي الأدرينالين حالة نفسية المرض النفسي

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