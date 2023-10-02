تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

كشفت الدكتورة دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية واستشارى سلوكى وتربوى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح لكي نزرع حب المدرسة داخل أولادنا ونشجعهم على الذهاب إليها وعدم الإحساس بالملل أو الكآبة.

كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا



-قومى بإيقاظ ابنك صباحا، بنعومة ولطف وتفاؤل وكأنه يذهب لنزهة.

-لا تحرمى ابنك من أوقات اللعب حتى لا يكره الدراسة، بل اتركيه يفرغ شحنته بها.

-إن قمت بعمل الواجبات مع طفلك فلا تقومى بتعنيفه عند عدم فهمه لشىء ولكن كونى هادئة وتحلى بالصبر، حتى لايكره واجبات المدرسة وبالتالي يكره المدرسة.

-تجنب استخدام أسلوب التهديد.. فهو غير فعال لتحسين تحصيل الطالب ودفعه إلى حب المدرسة.. فسواء كان هذا التهديد بتقليل المصروف اليومى أو سحب الهاتف منه فلن تعمل هذه التهديدات طويلا ..بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية معه كلما كبر فى العمر...

-عدم إجبار الأم الطفل على قيامه بالواجبات المنزلية بعدما يعود من المدرسة فوراً..

-كلام الأبوين عن المدرسة والمعلمين بشكل ايجابى طول الوقت أمام الأبناء يؤدى بدوره إلى غرس بداخلهم روح الحب والانتماء لهم وتقدير المدرسة واحترام كل مايخصها

-نظمى مواعيد نوم طفلك حتى يستيقظ مرتاح ونشيط غير كسول أو يحس بأى تعب أو إرهاق ..

-السماح للطفل بالذهاب إلى رحلات المدرسة العلمية والترفيهية من حين لآخر حتى يتعلق بها أكثر..

-لا تقومى بتوبيخ طفلك أمام زملائه.. إن رسب فى مادة دراسية أو كانت درجاته بها قليلة.. فذلك يجعله يشعر بكره المدرسة أكثر ولا يقبل عليها..

-تحدثى مع طفلك وكأنه شخص عاقل يفهمك وقولى له أن المدرسة جميلة وجميع المميزين يذهبون إليها واذكرى له شخص قدوة يحبه واحكى له كيف ذهب إلى المدرسة ونجح وتميز لدرجة أنه نال إعجاب طفلك...

-ضرورة تشجيع الطفل على الاشتراك بأى نشاط مدرسى يحبه أو رياضة يفضلها بالمدرسة... أو الاتفاق معه على القيام برحلة تساعده على فهم أو تذكر دروس معينة كزيارة المتاحف العلمية أو التاريخية..

شاركى طفلك بالرسم والتلوين فى أوقات عدم المذاكرة كجزء من الترفيه وشجعيه على إتقان نوع موسيقى حتى يقبل على المشاركة والحضور لحصص الرسم والتلوين أو الموسيقى والتمثيل بالمدرسة...

-مكافأة الطفل و إثابته والثناء عليه عند مواظبته للذهاب إلى المدرسة والتميز والتفوق بها...

-لا يقتصر تشجيع الطفل على حب المدرسة و الذهاب إليها على الأم فقط..بل على الأب أيضا ينبغى أن يكون له دور فعال وبارز فى تشجيع الطفل على ذلك..من خلال أن يحكى له عن تعلقه منذ أن كان صغير بالمدرسة وتفوقه بها..حتى يكون قدوة لابنه ويعمل على محاكاته..

-ضرورة الاهتمام والتركيز مع نفسية الطفل طول الوقت وتجنب العنف والضغط والعصبية وجعله متوتر أو عدوانى يكره نزول المدرسة بسبب النقد المستمر أو المقارنة بينه وبين زملائه...

أتمنى لكم جميعا عام دراسي مفيد وسعيد إن شاء الله