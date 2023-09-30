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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية.. هذه أبرز الأسباب والأعراض

سرطان الغدة الدرقية
سرطان الغدة الدرقية

ينشأ سرطان الغدة في الغدة الدرقية، وهي عضو على شكل فراشة يقع في الرقبة، وهي مسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تنظم معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والوزن.

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يعد شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية، الذي يتم الاحتفال به في سبتمبر من كل عام في الولايات المتحدة، بمثابة تذكير أساسي بأهمية الكشف المبكر، وفهم الأسباب، والتعرف على الأعراض، واستكشاف خيارات العلاج المتاحة لسرطان الغدة الدرقية.

-عوامل الخطر​

في حين أن الأسباب الدقيقة لسرطان الغدة الدرقية ليست مفهومة تماما، فقد تم تحديد العديد من عوامل الخطر، يعد سرطان الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، حيث تبلغ نسبة الإناث إلى الذكور حوالي 3:1. يزداد خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية مع تقدم العمر، وغالبًا ما يتم تشخيصه لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا.

يزيد التعرض للإشعاعات المؤينة، خاصة أثناء الطفولة، من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. التاريخ العائلي لسرطان الغدة الدرقية يمكن أن يزيد من خطر إصابة الفرد، مما يشير إلى الاستعداد الوراثي، في المناطق التي تعاني من نقص اليود أو الإفراط في تناول اليود، قد يكون خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أعلى قليلاً.

 

-الأعراض الشائعة​

يمكن أن يظهر سرطان الغدة الدرقية بطرق مختلفة وقد لا يسبب أي أعراض أولية، بعض الأعراض والعلامات الشائعة التي يجب الانتباه إليها تشمل وجود كتلة غير مؤلمة أو تورم في الرقبة؛ بحة في الصوت أو تغيرات في الصوت، صعوبة في البلع، آلام في الرقبة يمكن أن تنتشر إلى الأذنين. وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة، استشر طبيبك للحصول على التشخيص المناسب إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، لا تقم بالتشخيص الذاتي.

-خيارات العلاج​

وفقا لمايو كلينيك، يمكن علاج معظم سرطانات الغدة الدرقية بالعلاج، يعتمد علاج سرطان الغدة الدرقية على عوامل مختلفة، بما في ذلك نوع السرطان ومرحلته، وعمر المريض وصحته العامة، والتفضيلات الشخصية، خيارات العلاج الأولية لسرطان الغدة الدرقية هي الجراحة، والعلاج باليود المشع، والعلاج الإشعاعي الخارجي، والعلاج الدوائي المستهدف، واستبدال هرمون الغدة الدرقية، ومن المهم استشارة طبيبك لمعرفة العلاج الذي يناسبك بشكل أفضل.

-​التوعية والاختبارات الدورية​

سرطان الغدة الدرقية هو نوع نادر نسبيا من السرطان ولكنه قابل للعلاج ويتطلب الكشف المبكر والعلاج المناسب، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة والفحوصات الذاتية للغدة الدرقية في التعرف المبكر على المشكلات المحتملة، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية، ومن خلال نشر الوعي والمعرفة حول هذه الحالة، يمكننا المساهمة في تحسين الرعاية والدعم للمصابين بسرطان الغدة الدرقية.

المصدر: timesofindia.

 

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