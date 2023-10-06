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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 9 أشخاص في ضربات روسية بخاركيف

صدى البلد

أعلن أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، اليوم الجمعة، أن الضربات الروسية أصابت تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، بعد يوم من قيام القوات الروسية بقتل عشرات الأشخاص في قرية مجاورة في واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين في الحرب.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، في منشور على تطبيق تلغرام، إن طفلًا يبلغ من العمر 11 شهرًا كان من بين الجرحى.

وأضاف أن النيران اشتعلت في عدة سيارات ولحقت أضرار بالمباني.

وفي نفس السياق، تأتي الضربات بعد يوم من استهداف قوات موسكو مقهى ومتجرًا في قرية حروزا، بما يقول مسؤولون أوكرانيون إنه صاروخ باليستي قوي من طراز إسكندر، مما أسفر عن مقتل 51 شخصًا على الأقل، من بينهم صبي يبلغ من العمر 6 سنوات.

وتقع هروزا على بعد حوالي 40 كيلومتراً (25 ميلاً) من الخطوط الأمامية للحرب بالقرب من كوبيانسك، المدينة الواقعة في منطقة خاركيف التي استولت عليها القوات الروسية في وقت مبكر من الحرب قبل أن يحررها الأوكرانيون قبل عام.

ويحاول الجيش الأوكراني منذ ذلك الحين مقاومة التقدم من موسكو. 

بالنسبة لكييف، تعتبر المدينة ذات أهمية استراتيجية لمنع روسيا من الوصول إلى نهر أوسكيل القريب، حيث يسهل عبوره أكثر من الجنوب.

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