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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لديه دور سياسي مهم..عبدالله المغازي يشيد بالنائب محمد أبو العينين| شاهد

النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق على تهنئة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر، قائلا: أقدم التحية للنائب محمد أبو العينين، لكونه له دور سياسي هام.. ولديه وعي وإدراك بالمتغيرات الداخلية والخارجية.


وأضاف عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن دور النائب لا يقتصر على دوره التشريعي والرقابي فقط، بل له دور سياسي هام، متابعا: نشعر أن بعض النواب ليس لديهم وعي بما يحدث في الخارج وتأثير ذلك على مصر.


وشدد على أهمية إدراك النواب لما يحدث في الخارج من متغيرات خارجية، وتأثيرها على الداخل المصري، متابعا: يجب على النواب معرفة ما يحدث في الخارج وتأثيره.


وأكمل:" لازم يكون النائب على دراية بالماضي وكافة التغيرات المستقبلية، حتى يكون لديه رأي وتفكير صحيح.

عبدالله المغازي محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب محمد ابو العينين السيسي حرب اكتوبر

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