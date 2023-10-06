عبدالله المغازي: حرب أكتوبر نقطة انطلاق لتصحيح مسار التنمية

قدم عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، أستاذ القانون الدستوري، التحية والتقدير لـ الشهداء والأبطال، وذلك في يوم الانتصار، وبمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

وقال عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن حرب أكتوبر مثلت نقطة انطلاق للشعب المصري، فهي كانت بمثابة البداية الصحيحة للانتقال إلى المستقبل وتعمير سيناء.



واسترسل: الدولة نجحت في ترجمة حرب أكتوبر وتضحيات رجالنا من رجال الجيش والشرطة والقضاء، إلى تنمية وتقدم واضح، يشيد به العالم.

وأكد أن حرب أكتوبر كانت ضرورية، لاستعادة أرضنا، والعمل على تنمية سيناء، مشددا على أن الحرب كانت بمثابة إعجاز.