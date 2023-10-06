عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله المغازي: حرب أكتوبر نقطة انطلاق لتصحيح مسار التنمية

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

قدم عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، أستاذ القانون الدستوري، التحية والتقدير لـ الشهداء والأبطال، وذلك في يوم الانتصار، وبمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

 

وقال عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن حرب أكتوبر مثلت نقطة انطلاق للشعب المصري، فهي كانت بمثابة البداية الصحيحة للانتقال إلى المستقبل وتعمير سيناء.


واسترسل: الدولة نجحت في ترجمة حرب أكتوبر وتضحيات رجالنا من رجال الجيش والشرطة والقضاء، إلى تنمية وتقدم واضح، يشيد به العالم.

 

وأكد أن حرب أكتوبر كانت ضرورية، لاستعادة أرضنا، والعمل على تنمية سيناء، مشددا على أن الحرب كانت بمثابة إعجاز.

حرب اكتوبر عبدالله المغازي تعمير سيناء سيناء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

الزيت والسكر والألبان والأرز.. مفاجأة بشأن أسعار 9 سلع بداية من الأحد

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

ترشيحاتنا

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب 2.4 تريليون دولار حتى 2030

بث مباشر.. قراءة سورة الكهف من مسجد السيدة نفيسة

موعد إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة

الحكومة تتلقى 20 ألف شكوى بشأن الإسكان و9 آلاف للكهرباء

اكتشاف سمكة الديك الزاهية في مياه مرسى علم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

جندي مقاتل محمد صابر لـ "صدى البلد": أبلغت عن مواقع العدو المهمة قبل حرب أكتوبر بأسبوع.. و"الاستطلاع" كان له دور أساسي في معركة النصر

تحذير عاجل| هؤلاء الأشخاص يصابون بارتفاع ضغط الدم

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ