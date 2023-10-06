جهود لانتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا في القليوبية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة قسم شرطة أول بنها والذي لقي مصرعه غرقا منذ حوالي 5 أيام لمعاناته من حالة نفسية بعد انفصال والدته عن والده وزواجها من أخر ومنعه من زيارتها، وكذلك وفاتها مؤخرا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وجاري البحث عن الجثمان لانتشاله وبالمعاينة والفحص تبين غرق أحمد محمد فهمي المنشاوي 34 سنة عامل بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.



وكشف والد المتوفي أنه يعاني من حالة نفسية بعد انفصال والدته عن والده وزواجها من أخر، ومنعه من زيارتها وكذلك وفاتها مؤخرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.