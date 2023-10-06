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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صائد الدبابات بحرب أكتوبر: تمكنت من تدمير 13 مدرعة وعلمنا بالحرب قبلها بساعات

المقاتل محروس رزق
المقاتل محروس رزق عطالله، صائد الدبابات

خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، للحديث عن كواليس الانتصار.

 

وقال المقاتل محروس رزق عطا الله، صائد الدبابات، إنه تمكن من صيد 13 دبابة، خلال حرب أكتوبر، متابعا: خوضنا تدريبات قاسية للغاية قبل الحرب.

 

واسترسل:" كان ليا الشرف في تطوير سلاح الدبابات، وكنت أول قافز بالبراشوت"، متابعا: النصر لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة تدريب قاس وقيادة حكيمة ومتمكنة.

وأضاف:" القيادة نجحت في تخطيط كافة الأمور المتعلقة بالحرب، بداية من القوارب والملابس وتطوير الأسلحة"، متابعا:" قمت بدراسة كافة مدرعات العدو، وتمكنت من معرفة خصائصها.

 

وأكمل: شعرنا بالنصر والفخر، فور تدمير واحتلال خط برليف، متابعا: الجميع كان يردد كلمة الله أكبر.. وهي كانت شعور رائع بالفوز والفخر.

 

وتابع: "تم إبلاغنا بشن الحرب قبله بساعات، وما نعيشه الآن من تنمية ورخاء، تم بفضل دماء شهدائنا".

حرب اكتوبر حرب أكتوبر المجيدة المقاتل محروس رزق عطالله صائد الدبابات خط برليف

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