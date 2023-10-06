صحف الامارات| اجتماع مرتقب بين بايدن وشي.. بوتين: مهمة روسيا تأسيس عالم جديد.. محمد بن زايد: ندعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه

محمد بن زايد: الإمارات مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه

الجيش الروسي يعلن تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيَّرة فوق منطقة بيلجورود

عجز أوروبي عن تعويض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

مصرع العشرات في فيضان بحيرة جليدية بالهند

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أبرزت صحيفة الاتحاد استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة في جمهورية لبنان الشقيقة، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق.



واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات لإعادة افتتاح سفارة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى الإمارات.

أشارت صحيفة البيان إلى استقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .. يرافقه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب خاصة المجالات البرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأوضحت صحيفة الخليج إدانة دولة الإمارات الشديدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى مصرع أكثر من 116 شخصا، وإصابة أكثر من 125 آخرين في هجوم طائرة بدون طيار استهدف الكلية العسكرية أثناء حفل تخريج ضباط في مدينة حمص بوسط البلاد.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم .وذكر التلفزيون السوري، أمس الخميس، أن «هجوماً إرهابياً» بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة «أعداد كبيرة»

فيما أفادت صحيفة الخليج بإعلان قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن الجيش وحده يتصدى لموجات النزوح والتسلل والهجرة غير الشرعية. فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية اعترف بقيامه سابقاً بإطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في زقاق البلاط، في بيروت.

قال قائد الجيش اللبناني إن «الجيش يواجه اليوم تحديات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل أو على طول الحدود. ورغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلا أن عناصر الجيش تقوم بواجباتها بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليها، براً وبحراً وجواً».

دوليا، نقلت صحيفة البيان عن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تخطيط البيت الأبيض لعقد اجتماع بين الزعيمين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

وأوضحت الصحيفة، أمس، أن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد الاجتماع المباشر بين بايدن وبينغ في سان فرانسيسكو الشهر المقبل، وذلك بحسب مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية.



ولم تردَّ السفارة الصينية في واشنطن ولا البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

وبدأت العلاقات بين بكين وواشنطن تتجه نحو التحسن، إذ عبَّر بايدن عن أمله بلقاء الرئيس الصيني قريباً.



ذكرت صحيفة الخليج أن الاتحاد الأوروبي أكد أنه تلقى وعداً من الرئيس، الأمريكي بدعم طويل الأمد لأوكرانيا، معلناً في الوقت نفسه أن التكتل الأوروبي لن يستطيع أن يملأ الفراغ الذي سيخلفه الأمريكيون إذا توقفوا عن دعم كييف.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تعويض أوكرانيا عن المساعدات التي أوقفتها الولايات المتحدة. وأشار بوريل إلى أن بروكسل، لهذا السبب، تنتظر أن تعيد واشنطن النظر في هذا القرار وتستأنف دعمها لسلطات أوكرانيا.

وأضاف بوريل: «حتماً، لا يمكن لأوروبا أن تحل محل الولايات المتحدة في مجال تقديم المساعدة.

قالت صحيفة الاتحاد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض مجدداً استئناف تزويد ألمانيا بالغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم-2، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، التي نتجت جزئياً عن قرار روسيا بوقف الإمدادات إلى القارة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لضخ 27 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط الأنابيب، لكن القرار يقع على عاتق ألمانيا، وفقاً لما صرح به أمام خبراء من نحو 40 دولة، بما في ذلك ألمانيا، في منتدى فالدي الدولي للحوار في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود أمس.

وبحسب شركة نورد ستريم، فقد تم تسليم 59 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2021

أوضحت صحيفة الامارات اليوم اعلان وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن وحدات روسية مضادة للطائرات دمَّرت خمس طائرات أوكرانية مسيَّرة فوق منطقة بيلجورود بالجنوب.



وأوضح بيان للوزارة، على «تيليغرام»، أنه جرى تدمير الطائرات المسيَّرة قبيل منتصف الليل،دون تقديم تفاصيل عن أضرار أو ضحايا.



كان مسؤولون عسكريون قد أعلنوا، أمس، أن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوباً، في إطار هجومها المضاد والصعب، لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا.

أوضحت صحيفة الخليج تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن مهمة بلاده تتمثل في «بناء عالم جديد»، مهاجماً «الهيمنة» الغربية، ومدرجاً الهجوم الروسي على أوكرانيا في هذا السياق. كذلك، اتهم الغربيين بالسعي إلى إقامة «ستار حديدي جديد» مع روسيا، في حين تواجه رزمة عقوبات تتراوح بين حظر للطيران، ومراقبة شديدة للروس عند حدود الاتحاد الأوروبي، وحرمان موسكو من استخدام نظام سويفت المصرفي العالمي.



قالت صحيفة الاتحاد إن مسؤولون حكوميون في الهند قالوا، اليوم الجمعة، إن 40 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعدما تسبب فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع إلى اندفاع المياه في جبال الهيمالايا بالهند.



وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضان كبير قال السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص.