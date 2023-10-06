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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة تموينية موسعة على الأسواق والمصانع بالقليوبية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشربيني رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

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وأسفرت الحملة عن ضبط طن سولار وبنزين معبأين داخل تانك حديدة وجراكن بلاستيك داخل محل لبيع البنزين ومخبز بلدي لقيامهما بحيازته وتجميع المواد البترولية المدعمة من محطات الوقود لاستخدامه في الأغراض الغير مخصص لها وبدون فواتير وبيعها للمستهلكين بأزيد من السعر الرسمي بغرض الاستفادة من فارق السعر مما يعد استيلاء على أموال الدعم الذي توفره الدولة للمستهلكين.


كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن سكر حر ودقيق بلدي مجهول المصدر وبدون فواتير بمحل لتجارة المواد الغذائية بالخصوص، بدون ترخيص وسجل تجاري من الجهات الرقابية المعنية وحيازته واستخدامه وتجميعه وتخزينه كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير لإدخال الغش على جمهور المستهلكين.


وتم ضبط 890 علبة سجائر مستوردة ومحلية مجهولة المصدر ومختلفة الأنواع وبدون فواتير تدل على مصدرها بمحل لبيع السجائر بالخصوص، لبيعها بأسعار أعلى من السعر المحدد لها لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الاستفادة بفارق السعر الكبير.

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