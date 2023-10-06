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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني بالمسيرات فوق بيلجورود.. وبيان عاجل من الجيش الروسي

هجوم بالمسيرات
هجوم بالمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، أن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلجورود بالجنوب.


ووفقا لوكالة “رويترز"، أوضح بيان للوزارة، على «تيليجرام»، أنه جرى تدمير الطائرات المسيّرة قبيل منتصف الليل، دون تقديم تفاصيل عن أضرار أو ضحايا.


وكان مسؤولون عسكريون قد أعلنوا، أمس، أن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوباً، في إطار هجومها المضاد والصعب، لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا.


وأضاف المسؤولون أن قوات كييف تقاوم المحاولات الروسية لمحو المكاسب التي حققتها على الجبهة الشرقية، منذ أن أطلقت الهجوم المضاد في يونيو.


ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت قدراً من النجاح على الجبهة الشرقية.


وأحرزت القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية تقدماً، فيما تمضي كييف في توجهها نحو بحر آزوف للفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق.


وقال المتحدث باسم قوات الجبهة الجنوبية، أولكسندر شتوبون، للتلفزيون الوطني: "لقد حققنا بعض النجاح إلى الغرب من روبوتاين"، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية "تواصل تعزيز المواقع التي تسيطر عليها".


واتسمت الجهود الأوكرانية في الجنوب بالبطء مقارنة بالمكاسب الخاطفة التي تحققت قبل عام في الشمال الشرقي.


إلا أن القوات الأوكرانية تسيطر على سلسلة من القرى، ويقول المسؤولون إنهم يحتشدون حول روبوتاين وقرى أخرى للانطلاق لتحقيق تقدم جديد.


وأشار تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أخفقت في محاولاتها لاستعادة الأراضي القريبة من أندرييفكا، وهي قرية في الشرق استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي.

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