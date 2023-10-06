قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

تحتضن مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويبدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الحفل بسحب قرعة الكونفدرالية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصرا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في قرعة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويعد الزمالك الأعلى تصنيفا بين أندية القارة الإفريقية، والأفضل تاريخيا عن كل الفرق المتواجدة بالمسابقة.



قرر الكاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للتتويج بالكونفدرالية



وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عدم مشاركة الفرق التي ودعت بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

وعلى مدار سنوات طويلة، كانت الفرق التي تودع دوري أبطال إفريقيا تهبط للمشاركة في الكونفدرالية، وتلعب الفرق دور الـ32 مكرر ثم تتأهل الأندية الفائزة لخوض دور المجموعات.

وجاء قرار الكاف هذا الموسم، بسبب ضغط الأجندة نتيجة انطلاق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي هذا الشهر.

وجنب قرار الكاف الزمالك خوض دور الـ 32 مكرر، بجانب ضمان عدم مواجهة فرق قوية هبطت من دوري أبطال إفريقيا مثل الجيش الملكي المغربي والمريخ السوداني وأول أغسطس الأنجولي وحوريا الغيني وأهلي بنغازي.

فرق الكونفدرالية

التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصيف الثاني: ديابل نوار الكونغولي، الإفريقي التونسي، فيوتشر، ساجرا الأنجولي.

التصنيف الثالث: لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

التصنيف الرابع: سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي، الهلال الليبي، سيخوخون الجنوب إفريقي.