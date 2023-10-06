أحمد حسن يطرح سؤالاً حول مشوار الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال.. تفاصيل

طرح اللاعب أحمد حسن سؤال مثير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"توقعاتكم لطريق الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال؟".

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي بعد غد الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويفتقد النادي الأهلي العديد من النجوم البارزين أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز بفرمان من السويسري مارسيل كولر.

وتأجلت عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي القاهرة لدواع صحية بينما اكتفي الجهاز الفني للمارد الأحمر بتعنيف حسين الشحات نجم الفريق بعد دخوله فى مشادة مع سامي قمصان المدرب المساعد للسويسري مارسيل كولر في مباراة انبي بنصف نهائي كأس مصر